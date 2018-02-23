TBMM'de tacizin cezası belli oldu

'GENÇ KIZ MOBBİNGDEN DOLAYI ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ' İDDİASI

MECLİS’TE İKİNCİ TACİZ OLAYI

Erdinç Şahin

hizmetli kadrosunda görev yapan kadrolu memur A.E., geçen yıl sözleşmeli memur E.U. ile asansörde karşılaştı. İddiaya göre adam, önce E.U.’ya sözlü tacizde bulundu, ardından da sıkıştırarak öpmeye kalkıştı. Asansörün kapısının açılması üzerine kendini dışarı atan genç kadın., çalıştığı birimin yetkilisine giderek olayı anlattı.Bunun üzerine tacizde bulunan A.E.’nin görev yeri değiştirildi.’nda yer alan'ya gönderilen A.E. hakkında idari, genç kızın şikayeti üzerine de adli soruşturma başlatıldı. Ancak yine iddiaya göre genç kız, kendisine uygulanan mobbing nedeniyle hakkında dava açılan ve bir duruşması görülen taciz olayını gerçekleştiren A.E. hakkındaki şikayetini geri çekmek zorunda kaldı. Disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından maaşından para kesme cezası verilen A.E.’nin görevine devam ettiği öğrenildi.Geçen günlerde’da sözleşmeli memur F.K.’nın (52), lise öğrencisi stajyer kızı 4 ay boyunca taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Meclis Başkanlığı F.K. hakkında soruşturma başlatarak görevinden el çektirmişti.