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TBMM’den Hollanda’ya kınama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hollanda Temsilciler Meclisi'nin 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz" denildi

23 Şubat 2018, Cuma 20:18
TBMM’den Hollanda’ya kınama
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yazılı açıklama yayınlayarak, Hollanda’ya tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hollanda Temsilciler Meclis'inin 1915 yılında Osmanlı Devleti’nde yaşanan olaylar ile ilgili asılsız iddiaları esas alan haksız kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kabul etmiyor, şiddetle kınıyor ve yok sayıyoruz. Tarihi ve hukuki mesnetlerden yoksun, tek taraflı ve asılsız iddiaları esas alan bu karar, uluslararası ilişkiler ve uluslararası hukuk açısından kara bir lekedir.

TÜRKİYE DEFALARCA KAMUOYUNA AÇIKLAMIŞTIR


Hollanda Temsilciler Meclisi bu kararıyla kendini uluslararası mahkemelerin yerine koymuş, gerçekleri yok sayıp aslı olmayan bir tarih yazmaya kalkışmıştır. Avrupa’nın merkezinde Srebrenitsa’da gözleri önünde yaşanan soykırıma göz yuman bir ülkenin, aramızdaki dostane ilişkilerle ve kendi hükümetlerinin beyanları ile çelişen bu kararının bölge ve dünya barışına hiçbir katkısı olmayacaktır.

Tarihinde gittiği her yere medeniyet ve merhamet götüren ecdadımız, hiçbir zaman zulmün tarafı olmamıştır. Türkiye, binlerce belge ve bilginin bulunduğu arşivlerimizin tarihçiler ve araştırmacılar tarafından incelenebileceğini defalarca dünya kamuoyuna açıklamıştır.

Türkiye’nin tutumu tarihi olgulara ve hukuki normlara dayanmaktadır. Asılsız soykırım iddialarını meşrulaştırmayı hedefleyen kararların, açıklamaların, yasaların ve benzeri tasarrufların; gerçeklerin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu, tarafımızca asla kabul edilemeyeceğini ve teessüflerimizi dünya kamuoyuna bildiririz."

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)

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