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TBMM Genel Kurulu'nda 3 KHK kanunlaştı

TBMM Genel Kurulu'nda, 3 kanun hükmünde kararname (KHK) kabul edilerek kanunlaştı

01 Şubat 2018, Perşembe 23:08
TBMM Genel Kurulu'nda 3 KHK kanunlaştı
Genel Kurul'da, OHAL kapsamında çıkarılan 690, 694 ve 696 sayılı KHK'ler görüşülerek kabul edildi. AK Parti, KHK'lerin bazı maddeleri üzerinde değişiklik önergeleri verdi.

Kabul edilen bu önergelerle, önce ve sonra çıkarılan KHK'lerde yapılan değişikliğe paralel düzenlemeler yapıldı. Ayrıca diğer kanunlarda ve KHK'lerde bulunan hükümler ile uygulama kabiliyeti kalmayan düzenlemeler önergelerle çıkarıldı.

OYLANARAK KABUL EDİLDİ


Genel Kurul'da, Danışma Kurulu'nun, TBMM Genel Kurulu'nun yarın toplanmamasına ilişkin önerisi de oylanarak kabul edildi.

Başkanvekili Pervin Buldan, oylamaların ardından komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi 6 Şubat 2018 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

AA


 


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