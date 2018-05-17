TBMM komisyonları tatilde de çalışacak

Bazı komisyonların Meclisin tatilde olduğu ve ara verdiği dönemlerde de çalışmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

MESAİ YAPACAKLAR

Buna göre, Dilekçe, İnsan Haklarını İnceleme ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonları, Meclis'in tatilde olduğu ve ara verdiği dönemlerde de mesai yapacak.

Söz konusu komisyonların Meclis'in tatilde ve ara verdiği dönemlerde de çalışabilmesine, TBMM Genel Kurulu'nun 8 Mayıs’taki 96’ncı Birleşimi’nde karar verildi.