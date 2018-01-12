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TBMM önünde üzerine benzin döküp kendini yaktı

Meclis Devlet Hastanesi’nin önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren S.A. polislerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı

12 Ocak 2018, Cuma 18:20
TBMM önünde üzerine benzin döküp kendini yaktı
TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan Meclis Hastanesi önüne elindeki benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe vereceğini söyledi.

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ


İnşaat işçisi olarak çalışan S.A. benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.’nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA)
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