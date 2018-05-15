TBMM staj gören öğrencilerin ücret sorununu araştırdı

AK Parti Bursa Milletvekil Osman Mesten başkanlığında oluşturulan alt komisyon çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladı. Raporda, Maliye Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları merkez ile taşra birimlerinde işletmelerde beceri eğitimi ve staj yapan öğrencilere ödenecek ücretlerin bütçelendirilmesinin sağlanması gerektiği belirtildi.

Stajın sağlıklı ve verimli yürütülmesine yardımcı olması amacıyla staj sürecini yönetecek olan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul yetkililerine (koordinatör öğretmen, koordinatör müdür yardımcıları ve öğretmenlerin) hizmet içi eğitim verilmesi; dönemsel olarak bu eğitimlerin tekrarlanması, uygulama rehberleri gibi ikincil düzenlemelerin hazırlaması gerektiği vurgulanarak raporda şu önerilere yer verildi:

- Mesleki eğitim veren okullarda staj sürecinin başlamasından önce öğrencilerin staj sürecindeki yasal hakları (ücret, sosyal güvenlik gibi hakları, çalışma koşulları, mesai saatleri, işçi sağlığı ve güvenliği) konusunda bilinçlenmeleri ve bilgi edinmelerinin sağlanması amacıyla eğitim verilmeli ve ayrıca öğrenci velileri için de eğitim seminerleri düzenlenmeli.

- Mesleki eğitimde hak ve sorumluluklara ilişkin öğrenci ve öğrenci velileri için kolay anlaşılabilir kitapçıklar hazırlanmalı ve Bakanlık ile doğrudan sorunlarını iletebilecekleri ve bilgi alabilecekleri bir iletişim birimi oluşturulmalı.