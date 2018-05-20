TBMM’nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

Bugünkü sayıda yayımlanan kararda, TBMM’nin 17 Mayıs’tan başlamak üzere 24 Haziran’da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00’te toplanmak üzere tatile girdiği bildirildi.

Söz konusu karar, TBMM Genel Kurulunun 16 Mayıs 2018 tarihli 100’üncü birleşiminde alınmıştı.



