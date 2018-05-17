TDV ramazanda Etiyopyalıları unutmadı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), “Kardeşlerini unutma, beklenen sensin” sloganıyla başlattığı ramazan programı çerçevesinde Etiyopya’nın Afar eyaletindeki 2 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

Son yıllarda kuraklık ve susuzlukla boğuşan ve komşu Eritre'den gelen mültecileri misafir eden eyaletteki binlerce ihtiyaç sahibi, TDV’nin götürdüğü yardımlar sayesinde ramazan ayı başında rahat bir nefes aldı.

Dağıtım, bölgedeki mülteci kamplarına yakınlığı nedeniyle eyaletin eski başkenti Asaita’da yapıldı. Temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketlerini alan aileler, Türkiye'ye dua etti.

"VEFA BORCUMUZ VAR"

TDV Proje Yöneticisi Yüksel Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır Etiyopya’da ramazan ve kurban organizasyonları yaptıklarını belirterek tüm Müslümanların Etiyopya'ya Hz. Necaşi sebebiyle vefa borcu olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 50 tonluk gıda yardımından 12 binden fazla kişinin faydalanacağını aktaran Sezgin, mübarek ayın bereketinin Türk hayırseverler eliyle Afrika’ya da uzandığını dile getirdi.

Sezgin, “Amacımız buradaki Müslümanlarla ramazan sevincini paylaşmak ve onların duasını alarak ülkemize götürmek. Bu insanların mutluluğunu görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı.” diye konuştu.

"ALLAH CENNETİNE KAVUŞTURSUN"

Bölgedeki mülteci kamplarından birinde yaşayan Hikme Havnasım, aldığı paketin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek, “Tek istediğim, Allah'ın bu yardımı gönderenleri cennetine kavuşturması.” dedi.

Yardım çuvalını sırtına alarak konakladığı kampın yolunu tutan Haydar Mahi de yardımı gönderenlere minnettar olduğunu belirterek “Allah da Türkiye’nin ve Türk halkının yardımcısı olsun.” ifadesini kullandı.

Bu ramazan 84 ülke ve 326 bölgede “iyiliğin sesi” olmak için yola çıkan TDV, 90 binden fazla aileye gıda paketi ulaştırmayı, yaklaşık 250 bin kişiye de iftar vermeyi amaçlıyor.