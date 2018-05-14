Türk Ekonomi Bankası (TEB), başlattığı konut kredisi kampanyası ile faizlerini yüzde 0,99’a kadar düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk defa ev sahibi olacak müşterileri için konut faiz oranı 60 aya kadar vadede yüzde 0,99 olarak belirledi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi şunları söyledi: “TEB olarak ekonominin lokomotif sektörlerinden olan inşaat sektörüne hareket kazandıracak ivmeyi, konut kredilerindeki avantajlı kampanyamız ile sağlamayı hedefliyoruz.Bizim için müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre en uygun çözümü üretmek çok önemli. Konut kredisi kampanyamızla ilk kez ev sahibi olacak müşterilerimize 60 aya kadar vadede yüzde 0.99 faiz oranı vererek, en uygun fiyatlama ile kredi veren bankalardan biri olduk.” dedi.

DAHA ÖNCE BİRÇOK BANKA FAİZLERİ DÜŞÜRMÜŞTÜ

Başbakan Binali Yıldırım'ın faiz açıklamasının ardından önce ilk olarak Ziraat Bankası faizleri düşürmüştü. Ardından Halkbank, Şekerbank, Vakıfbank ve Vakıf Katılım da konut kredi faizlerini düşürme kararı almıştı















