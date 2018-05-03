Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı

20 ÜYE İSTİFA ETTİ

MÜDÜR KONUŞTU

Erdinç Şahin

Sendikanınüyeliğini de yapantecavüz iddiası ile tutuklandığını doğrulayan, “Olay henüz netleşmedi. Ortada bir suçlama var. Suçlamayı yapan dauyruklu bir kadın. Sendika avukatımız olayı araştırıyor. Ancak üyemiz tutuklu olduğu için net bilgi alamıyoruz” dedi.Olayın duyulması sonrası 20 üyenin sendikadan istifa ettiğini vurgulayan, “İlk duruşmanın 14 Mayıs’ta olduğunu öğrendik. Biz de süreci takip ediyoruz. Zaten kendisi kurumu tarafından da açığa alınmış. Tabi karar çıkmadığı için kendisi ile ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz” diye konuştu.Söz konusu personelin açığa alındığını kaydeden, şöyle dedi: “Konu yargıya intikal etti. Gereken de yapıldı. Kurum içinde yaşanan bir olay olmadığı için açıklama yapmam doğru olmaz. Savcılık gereken incelemeyi yapıyor.”