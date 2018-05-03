Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı

Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu
üyeliğini de yapan A.G.’nin
tecavüz iddiası ile tutuklandığını doğrulayan Kültür Sanat-İş Sendikası Genel Başkanı Cüneyt Balkız
, “Olay henüz netleşmedi. Ortada bir suçlama var. Suçlamayı yapan da Kazakistan
uyruklu bir kadın. Sendika avukatımız olayı araştırıyor. Ancak üyemiz tutuklu olduğu için net bilgi alamıyoruz” dedi.
20 ÜYE İSTİFA ETTİ
Olayın duyulması sonrası 20 üyenin sendikadan istifa ettiğini vurgulayan Cüneyt Balkız
, “İlk duruşmanın 14 Mayıs’ta olduğunu öğrendik. Biz de süreci takip ediyoruz. Zaten kendisi kurumu tarafından da açığa alınmış. Tabi karar çıkmadığı için kendisi ile ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz” diye konuştu.
MÜDÜR KONUŞTU
Söz konusu personelin açığa alındığını kaydeden Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş
, şöyle dedi: “Konu yargıya intikal etti. Gereken de yapıldı. Kurum içinde yaşanan bir olay olmadığı için açıklama yapmam doğru olmaz. Savcılık gereken incelemeyi yapıyor.”
Hürriyet
Erdinç Şahin