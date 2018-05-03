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Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı

Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapan A.G., evine çağırdığı yabancı uyruklu gündelikçiye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Aynı zamanda Kültür Sanat İşgörenleri Sendikası Genel Örgütlenme ve Kadın Kolu Sekreterliği de yapan A.G.’nin tutuklanması merkezi Ankara’da bulunan sendikayı da karıştırdı.

Tecavüz iddiası sendikayı karıştırdı
Sendikanın Merkez Yönetim Kurulu üyeliğini de yapan A.G.’nin tecavüz iddiası ile tutuklandığını doğrulayan Kültür Sanat-İş Sendikası Genel Başkanı Cüneyt Balkız, “Olay henüz netleşmedi. Ortada bir suçlama var. Suçlamayı yapan da Kazakistan uyruklu bir kadın. Sendika avukatımız olayı araştırıyor. Ancak üyemiz tutuklu olduğu için net bilgi alamıyoruz” dedi.
 

20 ÜYE İSTİFA ETTİ


Olayın duyulması sonrası 20 üyenin sendikadan istifa ettiğini vurgulayan Cüneyt Balkız, “İlk duruşmanın 14 Mayıs’ta olduğunu öğrendik. Biz de süreci takip ediyoruz. Zaten kendisi kurumu tarafından da açığa alınmış. Tabi karar çıkmadığı için kendisi ile ilgili herhangi bir işlem yapamıyoruz” diye konuştu.
 

MÜDÜR KONUŞTU


Söz konusu personelin açığa alındığını kaydeden Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürü Sibel Kızılateş, şöyle dedi: “Konu yargıya intikal etti. Gereken de yapıldı. Kurum içinde yaşanan bir olay olmadığı için açıklama yapmam doğru olmaz. Savcılık gereken incelemeyi yapıyor.”

Hürriyet


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