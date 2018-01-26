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Tecavüzle suçlanan Alman yönetmen Dieter Wedel'e cezaevi yolu gözüktü

Alman dizi ve film yönetmeni 75 yaşındaki Dieter Wedel’e, tecavüz suçlamalarından dolayı cezaevi yolu görünüyor

Tecavüzle suçlanan Alman yönetmen Dieter Wedel'e cezaevi yolu gözüktü
Dieter Wedel, Almanya’nın tv dizilerinin en ünlü yönetmeniydi. Üç hafta önce üç kadın oyuncu Wedel’in rol görüşmesi için kendilerini otel odasına çağırıp tecavüz ettiğini açıkladı.

Münih savcılığı suçlamalar üzerine soruşturma başlattı. Wedel kalp krizi geçirip hastaneye kaldırıldı. Ancak iddialar bitmedi. Üç kadın oyuncu daha ‘Die Zeit’ Gazetesi'ne konuşarak kendilerinin de tecavüze uğradıklarını açıkladı. Gazeteye şimdiye kadar 18 kadının başvurduğu açıklandı.



Şimdi Almanya heyecanla dizilerini izlediği Dieter Wedel hakkında çıkan haber ve suçlamalarla oturup kalkıyor.
“Wedel’in dizilerini yayınlayan Alman televizyon kanalları bu olaylar hakkında ne biliyordu?” sorusu da en çok sorulan sorular arasında.


HAYATININ SON YILLARI ZOR GEÇECEK


Çok renkli ve heyecanlı bir hayat yaşayan 75 yaşındaki yönetmen Dieter Wedel’i ise yaşamının son döneminde soruşturmalar, yargı ve cezaevi bekliyor. Alman ceza yasasına göre kadın ya da erkek, 30 yaşından sonra 20 yıl içinde suç duyurusunda bulunmazsa, tecavüz suçu zaman aşımına uğruyor. Wedel’in kendisine tecavüz ettiğini söyleyen oyuncu Jany Tempel, 48 yaşında ve suçlama zaman aşımına uğramıyor. Münih Savcılığı soruşturmayı bu nedenle başlattı. Hukukçulara göre yönetmen Wedel hakkında dava açılacak. Suçlu bulunması durumunda ise 15 yıla kadar hapis cezası alması bekliyor.


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