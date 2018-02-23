TED Ankara Koleji 'Çocuklar Susmasın' dedi

Öğrencilerin Okuduğu Bildiri:

Senim Tanay

Gün geçtikçe artan çocuğa karşı şiddet, sömürü ve istismarın geç olmadan önlenmesi ve çocukları korumak için ulusal bir eylem planının acilen hayata geçirilmesi konusunda bizzat çocukların seslerini duyurmalarını amaçlayan bu hareket,'nin sosyal medya hesaplarından #çocuklarsusmasın hashtag'i ile de paylaşıldı.Ortaokul ve liseden birer öğrencinin okudukları bildiride, “çocukların güvende olma” ve “istismardan korunma” haklarına dikkat çekilerek istismara karşı sessiz kalmama çağrısı yapıldı."Sevgili Arkadaşlarım,Birey olarak birinci görevimiz varlığımızı ve saygınlığımızı korumaktır. Yaşamımız boyunca karşılayabileceğimiz benliğimize ve kişiliğimize yönelik hiçbir sözel ve fiziksel şiddet ve uygunsuz davranış gizli kalmamalıdır. Böyle bir durum karşısında da sessiz kalmamalıyız. Ne olursa olsun yaşadığımız her türlü sorunu ailemizle, öğretmenlerimizle veya yöneticilerimizle paylaşmalıyız.Çocuğun istismarına yol açan davranışlar, hangi nedenle ve kim tarafından sergilenirse sergilensin kabul edilemez. Bunların önlenmesi ancak tüm toplumun farkındalığının artmasıyla mümkündür. Bizler de TED Ankara Koleji Vakfı Okulları'nın öğrencileri olarak bu önemli konudaki duyarlılığımızı ortak bir sese dönüştürmeyi toplumsal bir görev olarak görüyoruz.#ÇOCUKLARSUSMASINSaygılarımızla,TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Öğrencileri"