Tedavi olmaya gitti, aldatıldığını anladı



DOKTORDAN ÖĞRENDİ



YAŞAM TARZI DEĞİŞTİ



ÇOCUKLARIN VELAYETİNİ DE İSTEDİ

İdil Janet Demiray

İstanbul'da tedavi olmak için gittikleri hastanede eşinin cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiğini öğrenen S.B. soluğu mahkemede aldı. Aldatıldığını ve aşağılandığını belirten S.B., boşanma davası açarak 200 bin lira tazminat talep etti. S.B. dilekçesinde "Aldatıldığımdan şüpheleniyordum ama doktordan öğrenmem daha acı oldu" ifadelerini kullandı.İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne açılan boşanma davası dilekçesindeki iddialara göre; B.B. ile S.B. çifti 11 yıl önce evlendi. İki çocuk sahibi olan çiftin mutlu giden evliliklerinde son zamanlarda sorunlar yaşanmaya başlandı.Aldatıldığından şüphelenen S.B., eşinin telefonunda başka kadınlara ait fotoğraflar gördü. Fotoğraftakilerin kim olduğu sorusuna ise B.B. "Arkadaşlarım" yanıtını verdi.Bir süre sonra cinsel yolla bulaşan hastalık geçiren B.B. hastaneye gitti. Tedavi süresi uzayınca doktor, kontrole eşi S.B.'nin de gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine eşiyle birlikte hastaneye giden S.B.'ye doktor, eşinin cinsel yolla bulaşan hastalık geçirdiğini kendisinin de tedavi olması gerektiğini söyledi. Aldatıldığından emin olan S.B., boşanma kararı aldı.İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne verilen boşanma davası dilekçesinde S.B. bu olaydan sonra eşini affetmeyi düşündüğünü ancak eşinin sadakatsizliğe devam ettiğini anlattı. Eşinin iş seyahati bahanesiyle sürekli eve gelmediğini belirten S.B., eşinin bu süre boyunca 4 farklı otomobil alarak yaşam standartlarını değiştirdiğini kaydetti. Sadakatsizlik sonucu aşağılandığını ifade eden S.B., çocuklarının da psikolojisinin bozulduğunu belirtti.Dilekçede, çocuklarının velayetinin kendisine verilmesini isteyen S.B., kendisi ve çocukları için 8 bin TL nafaka talep etti. İhanete uğradığı ve aşağılandığı gerekçesiyle de eşinden 100 bin TL maddi, 100 bin lira manevi olmak üzere toplamda 200 bin TL tazminat talebinde bulundu.(Sabah)