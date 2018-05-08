Tehlike çanları Air France için çalıyor

Çöküşe giden yol: 2015 olayları

“Yok olma riski ile karşı karşıya”

Nazlı Erdol

Fransız ulusal havayolu şirketiçalışanlarının grevi, ülkede hava ulaşımını çıkmaza sürüklerken, dünyanın en çok turist çeken ülkesi'nın ülke yönetimini de turizm sezonunun başladığı dönemde derinden endişelendiriyor.1933’te kurulan ve “Fransa havadadır” sloganını kullanan Air France, dünyada 116 ülkede 314 noktaya uçuyor. 2017 rakamlarına göre şirket, 98,7 milyon yolcu taşıdı.Faaliyetlerinin büyük bölümünü yolcu taşıma ile gerçekleştiren kuruluş, ayrıca kargo taşımacılığı ve uçak tamir ve bakımı hizmeti de veriyor.Paris-Orly ve Paris-Charles de Gaulle hava limanları merkezli uçuşlarıyla Fransa’nın dünyaya açılan kapılarından biri olan Air France’ın yaklaşık 34 bin yer hizmetleri, 13 bin kabin ve uçuş hizmetleri ve 4 bin 500 pilot olmak üzere 50 binden fazla çalışanı bulunuyor.Air France, 2004 yılındaKraliyet Havayolu şirketiile oluşturulan bir çatı altında birleşerek düşük ücretli (low cost) uçuş faaliyetlerine başladı.Air France-KLM bünyesinde bugün Paris ve Amsterdam merkezli olarak bu iki şirketin dışında Transavia, HOP! ve Joon gibi havayolu şirketleri de faaliyetlerini sürdürüyor.Air France’da grev ve gösterilere neden olan yeniden yapılanma ve ücretlerin dondurulması kararları 2015’te dünya kamuoyunun ilgiyle izlediği “yırtık gömlek” görüntüleriyle başladı. Şirketin 2020 yapılanma hedefleri planı doğrultusunda 2 bin 900 kişi ile yollarını ayırma kararına tepki gösteren çalışanlar, Merkez Komite Toplantısını basarak, üst düzey yöneticileri tartakladı.İnsan Kaynakları Direktörü Xavier Brosseta’nın parçalanmış gömleğiyle çalışanların elinden kurtarılmasına dair görüntüler dünya televizyonlarında günlerce yayınlandı.22 Şubat’ta ilk genel grev kararını uygulayan çalışanlar, 2018 yılı için maaşlara yüzde 6 zam talebinde bulunarak, aksi taktirde belirli günlerde grevin devam ettirileceğini duyurdu.Şirketin Paris merkezli uzun mesafeli uçuşlarının yaklaşık yüzde 30’unun, orta ve kısa mesafeli uçuşlarının ise önemli bölümünün iptal edilmesine neden olan grevler, 22, 23 ve 30 Mart tarihlerinde devam etti.Sendikalar, nisan ayında aralıklarla 8 gün greve giderken, mayıs ayında ise şimdiye kadar 4 gün için grev tarihi belirlendiğini duyurdu.Air France yönetimi, bir günlük grevin şirkete zararının 25-30 milyon avro civarında olduğunu ve 2018’in ilk çeyreğinde toplam zararın 269 milyon avro olduğunu açıkladı.Şirketin nisan ve mayıs aylarındaki grevlerde göreceği zararın ne kadar olacağı hakkında tahmin yürütülürken, en iyimser tahminle 300 milyon avro olacağı belirtiliyor.Grevler ve gösteriler nedeniyle suların durulmadığı Air France’da, İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, çalışanlar ve kurum arasında anlaşmaya varılamaması üzerine 4 Mayıs’ta istifa kararı aldığını duyurmuştu.İstifa kararını katıldığı bir televizyon programında değerlendiren Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "şirketin tehlikede olduğunu" kaydederek, çalışanların yönetimin masaya koyduğu ücretlerden daha fazlasını istememeleri gerektiğini söyledi.Le Maire, Air France’ın ayakta kalması için ölüm kalım mücadelesi verildiğini hatırlatarak, “rekabet için gerekli adımları atmadığı taktirde yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu” açıkladı.Fransız bakan ayrıca, Air France’ın 2017 rakamlarına göre 4,2 milyar avro olduğu belirtilen borcunun devlet tarafından üstlenilmesi planına da kapıyı kapadı.Air France'ın borsadaki hisseleri ocak ayından bu yana yüzde 52 değer kaybetti. Şirketin İcra Kurulu Başkanı Janaillac'ın istifasından sonraki ilk iş gününe ise şirket hisseleri yüzde 15 kayıpla başladı.Ulusal Sivil Havacılık Pilotları Sendikası Başkanı (SNPL) Philippe Evain, RTL radyosunda katıldığı canlı yayında, Air France yönetiminin şartları kabul etmemesi durumunda grevin uzun sürebileceğini kaydederek, 2018 için yüzde 5 maaş zammı talep ettiklerini, şirketin teklifinin ise yüzde 2 olduğunu belirtti.