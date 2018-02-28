Tehlikeli Karım dizisi oyuncuları kimler?

Büşra Kamış

Gonca Vuslateri'nin başrol oynadığı Tehlikeli Karım dizisinin oyuncuları kimler sorusu cevap buldu. Farklı hikayesiyle yakında Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak Tehlikeli Karım ilk 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki Tehlikeli Karım dizisinin oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir? Tehlikeli Karım dizisi iyi mi kötü mü, izlemeye değer mi? cevapları da dizi başlar başlamaz haberimizde yer alacak.Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın üstlendiği, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı Tehlikeli Karım’ın oyuncu kadrosunu; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir, Mustafa Üstündağ, Bige Önal, Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar gibi başarılı isimler oluşturuyor.Tehlikeli Karım evli bir çiftin aşk ile başlayan ilişkilerinin gün geçtikçe hayatın da yüklediği telaşla değişimini ele alıyor. Bu değişim sonucunda bir kadının, bir erkeğin ve çevrelerindeki insanların şaşırtıcı bir şekilde nelere sebep olabileceğini suç, aşk ve kara mizah üçgeninde anlatacak olan Tehlikeli Karım izleyicisini her bölüm şaşırtmaya hazırlanıyor.Aldatılan bir kadın için üç seçenek vardır; ayrılmak, affetmiş görünüp mücadele etmek ve görmezden gelmek. Derin bunların hiçbirini yapmadı!Tehlikeli Karım’ın ilk tanıtımı yayınlandı. Ses getirecek hikayesinin ilk sinyallerini veren Tehlikeli Karım’ın tanıtımı yakalama sahnesiyle nefes kesti. Alper’in (Seçkin Özdemir), sevgilisi Seda (Bige Önal) ile birlikte polis Fırat (Mustafa Üstündağ) ve ortağı İpek’ten (Nilay Erdönmez) kaçmaya çalıştığı anlar heyecanı yükseltirken, Seda’nın “Seni yarı yolda bırakacağımı mı sandın?” sözleri dikkat çekti. Attıkları kokteyl şişesiyle Fırat’tan kaçmayı başaran Alper ve Seda, karşılarında Derin’i (Gonca Vuslateri) buldu. Polisi atlatan fakat karşısında karısı Derin’i bulan Alper şoke olurken, Alper’i içi para dolu çantayla bekleyen Derin’in neler yapacağı merak uyandırdı.