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Tek bir atom fotoğraflandı

Fizikçi David Nadlinger, yılın bilim fotoğraflarına imza attı. Nadlinger, Canon 5D Mark II ile tek bir atomu fotoğrafladı

Tek bir atom fotoğraflandı
Oxford Üniversitesi'nden fizikçi David Nadlinger, çekilmiş en sıra dışı fotoğraflardan birine imza atarak İngiltere Mühendislik ve Fizik Bilimleri Araştırma Konseyi'nden yılın bilim fotoğrafı ödülünü aldı.

"İyon Tuzağında Tek Atom" adını verdiği fotoğrafta, yalnızca 1 atomu görüntülemeyi başaran Nadlinger, çekim için ultra yüksek vakumlu bir tuzak odası hazırladı ve bu alana yalnızca Canon 50mm f/1.8 lens ile Canon 5D Mark II DSLR fotoğraf makinesini yerleştirdi.


Tek bir atom nasıl fotoğraflandı?


İçeriğine milyarlarca atom sığabilecek 2 mm mesafeli iki elektrot arasında fotoğraflanan atom, ortaya çıkan elektrik alanı sayesinde hareketsiz bir şekilde tutuldu. Mavi ve mor lazer ile aydınlatılan atom, ışık parçacıklarını önce emdi ve ardından tekrar yaydı. Uzun pozlamayla çekilen bu an, dünya tarihinin en özel karelerinden biri oldu.


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