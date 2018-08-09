Eyüpsultan Hasdal-Kemerburgaz yolunda önceki gün seyir halinde olan motosikletli genç, trafikteki araçların arasında tehlikeli bir şov gerçekleştirdi.

ACUN ILICALI'YI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Süratli bir şeklide giderken motorun tek tekerleğini kaldıran sürücü, yoluna bu şekilde devam etti. Bir süre bu şekilde yoluna devam eden gence arkasından gelen lüks otomobilin sürücüsü selektör yaptı. Bunun üzerine tek teker üzerinden inerek kırmızı ışıkta duran genç, otomobildeki Ekrem Okumuş'a bakarak, "Kalkıyor muyuz?" dedi. O esnada şoför koltuğunda Acun Ilıcalı'yı gören genç şoke oldu.

ACUN ILICALI İLE SELAMLAŞTIKTAN SONRA YİNE TEK TEKERLEK ÜZERİNDE GİTTİ

Yaşadığı şaşkınlıkla motosikletinden inerek aracın yanına yaklaşan genç, motor sporlarına olan tutkusuyla bilinen Acun Ilıcalı ile selamlaştı. Ardından yeşil ışığın yanması üzerine tekrar motosikletine binen genç, yine süratli bir şekilde tek tekerlek üzerinde giderek uzaklaştı.

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