Tekerlekli sandalyesiyle direnen Filistinli Abu Salah şehit oldu

İşgalci İsrail, Gazze'de adeta 'katliam' yapıyor. Filistinliler, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle protesto gösterilerini düzenlerken İsrail, gerçek mermilerle insanların üzerine ateş açtı. Saldırılar sonucu 40'ın üzerinde Filistinli şehit olurken 2000'e yakın kişi de yaralandı.





Saldırılar sonucu şehit olanlardan biri de Fadi Abu Salah isimli bir gençti. Abu Salah, 30 mart 2014 tarihinde işgalci İsrail'in hava saldırısında bacaklarını kaybetmişti.

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EBU SÜREYYA DA GEÇEN YAZ ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz yaz İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki gösterilere saldırısında şehit olanlardan biri de engelli Ebu Süreyya'ydı. İsrail'in 2008 yılında düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybeden Ebu Süreyya, Kudüs'e destek gösterilerine katılanlar arasında yerini alanlardandı. Şehit olmadan önce Ebu Süreyya'nın son sözleri şöyle olmuştu: İsrail ordusuna, burası bizim toprağımızdır mesajını vermek için geldim. Toprak bizim toprağımız, Trump'ın kararı için teslim etmeyeceğiz. Buradaki gösterilerimize de devam edeceğiz. İsrail ordusuna meydan okuyoruz. Filistin halkı cesur bir halktır.