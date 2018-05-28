Tekfen Filarmoni ve Charlie Siem’den muhteşem bir festival konseri

Tekfen Filarmoni, konserde Çaykovski’nin sevilen Re majör Keman Konçertosu’nu seslendiren ünlü İngiliz keman virtüözü Charlie Siem’e eslik etti.

Rahmaninov’dan Çaykovski’ye uzanan bir müzik ziyafeti…

Tekfen Filarmoni festival programında, tarihi dokusuyla büyüleyici bir atmosfer sunan Aya İrini’de Rus besteci Rahmaninov’un ölümünden kısa bir süre önce tamamladığı, son bestesi olan Senfonik Danslar ile Glinka’nın Ruslan ve Ludmila uvertürünü seslendirdi. Konserin solisti İngiliz keman virtüözü Charlie Siem ise “D’Egville” olarak anılan 1735 yapımı Guarneri del Gesú kemanıyla Çaykovski’nin en sevilen bestelerinden Re majör Keman Konçertosu’nu berrak bir ustalıkla yorumladı.



