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Tekfen Holding'ten 50 milyon liralık satın alma!

Tekfen Holding'in bağlı ortaklığı Tekfen Tarımsal Araştırma, Alanar Meyve ve Gıda'nın yüzde 90'ını 48.9 milyon liraya satın aldı

05 Ocak 2018, Cuma 15:48
Tekfen Holding'ten 50 milyon liralık satın alma!
Tekfen Holding'den yapılan açıklamaya göre, Tekfen Tarımsal Araştırma ayrıca Alara Fidan Üretim'in de yüzde 90'ını 734,952 liraya satın aldı.

Açıklamaya göre, meyve üretimi ve ticareti alanlarında faaliyet gösteren Alanar, üretimin yaklaşık yüzde 90'ını ihraç ediyor.

Tekfen açıklamasında, ilk etapta 2018-2020 yılları arasında yaklaşık 160 milyon TL tutarında arazi, tesis, makine ve ekipman yatırımı planlandığını; 3,000 ton civarında olan mevcut üretim kapasitesinin 10 yıl içerisinde 15,000 tona çıkmasının hedeflendiğini kaydetti.


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