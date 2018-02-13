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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ağaç katliamı iddialarına yanıt

Sosyal medyada bir süredir dolaşan, Tekirdağ’da ağaç katliamı yapıldığı iddialarına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden cevap geldi.
 

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden ağaç katliamı iddialarına yanıt
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Son zamanlarda, sosyal medya hesapları üzerinden Büyükşehir Belediyemiz ve alt kuruluşumuz olan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından ağaç katliamı yapıldığı yönünde asılsız iddialar ortaya atılmaktadır.

Süleymanpaşa ilçesinde pazartesi ve perşembe pazarlarının kurulduğu Ruşen Güneş Sokak’ta devam eden yağmursuyu hattı, altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında sokak üzerinde bulunan 6 ağaç, zarar görmemesi amacıyla kökleriyle birlikte yerinden sökülerek Bıyıkali Mahallesindeki seralık alana dikilmiştir” denildi.
 

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"


Açıklamanın devamında, söz konusu iddialar ve bunları yayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, “Asılsız yayınlar yaparak kamuoyuna yanlış yönlendirmeyi ve kurumumuzu karalamayı kendilerine amaç olarak edinen bu kişilere itibar edilmemesini arz ederiz. Vatandaşa hizmette çevre değerlerine saygıyı kendisine misyon edinen kurumumuz, yapılan asılsız ve karalayıcı yayınları ve bu yayınları yapanlarla ilgili her türlü yasal yola başvuracaktır” denildi.
 


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