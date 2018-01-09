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Tekirdağ'da din öğretmeninden skandal açıklama

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki imam hatip ortaokulunda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cihad Ç., sosyal paylaşım sitesindeki hesabından tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., Facebook’taki iletisinde, ’Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük’ dedi.

09 Ocak 2018, Salı 15:29
Tekirdağ'da din öğretmeninden skandal açıklama
Saray İmam Hatip Ortaokulu’nda, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Cihad Ç., 7 Ocak Pazar günü sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabından ergenliğe erişmemiş kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken bir mesaj yayımladı. Cihad Ç., ’#SaldıranlarSamimiDeğiller’ başlığı altında şu mesajı paylaştı:

’Ergenlik çağına ermeyen kızın rahatlıkla sevgilisi olabiliyor ve durum normal karşılanıyor. Ama bu kıza madem bu haltı yiyebiliyorsun evlenedebilirsin dediklerinde her nedense yaşın küçüklüğü ortaya atılıyor hemen. Zina edecek kadar yaşı büyük. Evlenmeye geldi mi yaşı küçük?


BİR ÖĞRETMEN DE EŞOFMANDAN TAHRİK OLDUĞUNU YAZMIŞTI


Geçtiğimiz günlerde de Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Ayşe-Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan Felsefe Öğretmeni Ercan Harmancı bir skandala imza atmıştı. 



Ercan Harmancı, okuldaki beden eğitimi dersine çıkarak kız öğrencileri görünce tahrik olduğunu yazdı.



Harmancı, Facebook hesabından “Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor... Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir...” mesajını paylaştı. armancı görevinden alındı.


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