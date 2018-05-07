Tekirdağ'da feci kaza: 1'i ağır 11 yaralı

Tekirdağ’da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 11 kişi yaralandı. 

Tekirdağ'da feci kaza: 1'i ağır 11 yaralı
Kaza, dün gece Tekirdağ-İstanbul karayolu, Yeniçiftlik mevkiinde meydana geldi. Yusuf A. yönetimindeki 34 DIU 60 plakalı otomobil ile bir turizm firmasına ait 59 ZD 627 plakalı yolcu minibüsü kavşakta çarpıştı. 

Çarpma sonucu otomobilde bulunan Yusuf A. ağır yaralanırken, minibüste bulunan Erman A., Fatma Nazlı K., Çağlar K., Fırat Y., Elif Y., Sevgi A., Gülşen E., Cevdet C., Feyzullah A. ve Nevin A. da yaralandı. 

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile çevre ilçelerde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. 

KAZA KAMERALARA YANSIDI

Kaza görüntüleri çevrede bulunan bir villanın güvenik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde Yusuf A.’nın otomobilde yolda beklediği, hareket ettiğinde aynı yönden gelen yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı görülüyor. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 


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