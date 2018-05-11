Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

11 Mayıs 2018, Cuma 11:33
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde ikamet eden K.A'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Zanlının Aydoğdu Mahallesi'nde "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarıyla irtibatlı olduğunu belirleyen polis ekipleri harekete geçti.

Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda 1 kilo 920 gram bonzai, 4 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan K.A'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hatay'da seyir halindeki araç alev aldı

Hatay'da seyir halindeki araç alev aldı
Antalya'da para nakil aracı yaşlı kadına çarptı

Antalya'da para nakil aracı yaşlı kadına çarptı
Yankesiciyi

Yankesiciyi "sekerek" yürümesi yakalattı
Keserle başına vurdukları adamı 14 yerinden bıçaklayıp yakan zanlılar tutuklandı

Keserle başına vurdukları adamı 14 yerinden bıçaklayıp yakan zanlılar tutuklandı
Sevgilisiyle birlikte kocasının başını taşla ezerek öldürdü!

Sevgilisiyle birlikte kocasının başını taşla ezerek öldürdü!
Kaçak su kullanımı ihbarına giden ekip darp edildi

Kaçak su kullanımı ihbarına giden ekip darp edildi
Balıkesir'de otomobil devrildi: 4 yaralı

Balıkesir'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Balıkesir'de 42 yabancı uyruklu yakalandı

Balıkesir'de 42 yabancı uyruklu yakalandı
Yankesiciyi sekerek yürümesi yakalattı

Yankesiciyi sekerek yürümesi yakalattı
Van'da kaybolan alzheimer hastasını jandarma buldu

Van'da kaybolan alzheimer hastasını jandarma buldu
Yeni evli çifte büyük şok!

Yeni evli çifte büyük şok!