Tekirdağ'da yaşandı! Babası öldü, amcasının oğlu tecavüz etti

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BABASI ÖLDÜKTEN SONRA AMCASININ OĞLU CİNSEL İSTİSMARDA BULUNUYOR

İNTİHARIN EŞİĞİNE GELİYOR

UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRILIYOR

ŞİKAYET OLMAYINCA SERBEST KALIYOR



İşte genç kızın internet sitesinde paylaştığı o mesajlar:

Yaşar Can

İnternette bir kadın sitesine üye olan kadının anlattıkları önce o platformda sonra sosyal medyada günün konusu oldu. 26 yaşında Tekirdağ'da yaşayan kadının kabus dolu hayatı yatalak babasının hayatını kaybetmesiyle başlıyor.İddiaya göre amcasının oğlu genç kızın yanına gelerek babasının ölümünün ardından genç kıza yardım edebileceğini söylüyor. Her satırı dehşete düşüren olay ise bundan sonra başlıyor. 26 yaşındaki kız amcasının oğlunun tecavüzüne uğruyor.Tüm dünyası başına yıkılan kız, intiharın eşiğine geliyor. Hatta itiraflarını paylaştığı kadın platformunda intihar edeceğine dair mesajlar da paylaşıyorKadın sitesi forumunda yer alan itiraflara göre uyuşturucuya da alıştırılan kadın, ağır fiziklel işkence de görüyor. Yaşadığı şiddet sarmalından kurtulamayan kadın, üye olduğu kadın sitesinden sesini duyurmaya başlıyor. Sosyal medyada infial yaratan olay sonrası polis eve gidiyor. Polisin geldiğini gören cani önce kapıyı kilitliyor ardından da genç kadını feci şekilde darp ediyor. Polis, çilingirci çağırıp içeri giriyor. 155 ekipleri saldırganı gözaltına alırken genç kadın da 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülüyor.Yaşananlar sonrası karakola gidip son durumu öğrenmeye çalışan bazı vatandaşlar ise acı gerçekle yüzleşiyorlar. Hayatı kabusa dönen kadın şikayetçi olmayınca amcasının oğlu da karakolda serbest bırakılıyor.