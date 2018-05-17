Malkara Devlet Hastnesinde yaşanan olayda, hastaneye muayeneye gelen 39 yaşındaki bir kadın, iddiaya göre kolundan çıkardığı bileziğini sedye üzerine bıraktı. Bir süre sonra bileziğini bıraktığı yerde bulamayan kadın, polise şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bileziğini bulana kadar işin peşini bırakmayacağını söyleyen kadın, alan kişinin pişman olup kendisine teslim etmesi halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi.