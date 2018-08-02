Daha önce Trakya’nın farklı bölgelerinde yaralı halde görülen ve dünyada nadir bulunan ebabil kuşu, bu sefer de Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bahçesine düştü. Bahçeye bir kuşun düştüğünü fark eden belediye yetkilileri, hayvanı düştüğü yerden alarak Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verdi. Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne gelen Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri kuşu tedavisi için İstanbul Veterinerlik Fakültesine gönderdi.

"BİZ DE O YÜZDE 10'LUK KESİME DENK GELDİK"

Kuşu bulan Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanlarından Özlem Gürakar, "Ebabil kuşu, kanat yapısında dolayı yürüyemiyormuş bir de yerden havalanamıyormuş. Bu kuş kanatları tamamen açık bir vaziyette Süleymanpaşa Belediyesinin bahçesine düşmüştü. Yetkililere haber verdik. Yarım saate kadar gelip alacaklar. Veterinerlik hizmetlerini aradık onlar bilgilendirmelerini yaptılar. Hayatlarının yüzde doksanını havada geçiriyorlarmış. Yürümek için ve sıcaktan bunaldıkları zaman ancak yere inebiliyorlarmış. Biz de o yüzde 10’luk kesme denk geldik sanıyorum" dedi.

GECE GÜNDÜZ HAVADA KALIYOR VE UÇARKEN UYUYORLAR

Kırlangıçlara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir tür olan ebabil, gece gündüz havada kalıyor ve uçarken uyuyor. Geceleri gören bir tür olan ebabil kuşu, yalnızca üreme dönemlerinde yere inip, kayalıklardaki ve yüksek binaların çatılarında yaşıyor. Sürüler halinde, tiz çığlıklar atarak uçan ebabil kuşları ayaklarının üstünde diğer kuşlar gibi dik bir şekilde duramıyor. Türkiye'de ilkbaharda görülen ebabil kuşları sonbaharda güneye göç ediyor.

İHA