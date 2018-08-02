Tekirdağ'da elektrik akımına kapılan genç öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, süt sağım makinesinin fişini taktığı sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

02 Ağustos 2018, Perşembe 10:40
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Lahana Mahallesi'nde hayvancılık yapan 24 yaşındaki Kutluhan Kaan, süt sağmak için girdiği evinin bahçesindeki ahırda süt sağım makinesinin fişini taktığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılan Kaan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

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