Lahana Mahallesi'nde hayvancılık yapan 24 yaşındaki Kutluhan Kaan, süt sağmak için girdiği evinin bahçesindeki ahırda süt sağım makinesinin fişini taktığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılan Kaan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.