Vakıflar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Özkan Özdemir (42), kontrol etmek için devriye gezdiği arıtma ünitesine düştü.

Diğer çalışanlar tarafından haber verilen itfaiye ekipleri, arıtma suyunu tahliye ederek Özdemir’in cansız bedenine ulaştı.

Cumhuriyet Savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Özdemir'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA