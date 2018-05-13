Tekirdağ'da trafik kazası : 1 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Malkara karayolu Ören Mahallesi mevkisinde, Tarık A'nın kullandığı 39 LK 138 plakalı otomobil, park halindeki Fuat Zeybek’in (33) kullandığı 06 ACU 942 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Zeybek, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçlarda bulunan Fatih Zeybek, Tarık A. ve Aydın Bengü yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA