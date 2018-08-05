Tekirdağ'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Hüseyin Öztaş (52) tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.
Muhittin Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde yalnız yaşayan Hüseyin Öztaş´ın kaldığı evden ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingir yardımıyla açan polis ekipleri Hüseyin Öztaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Öztaş´ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı haber alan Öztaş´ın yakınları olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.
DHA