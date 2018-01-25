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Teknik direktörün sağlık sorunu maçı tatil ettirdi

Almanya İkinci Futbol Ligi'nde oynanan Darmstadt-Kaiserslautern karşılaşması, konuk ekibin teknik direktörü Strasser'in sağlık sorunu sebebiyle devre arasında tatil edildi

25 Ocak 2018, Perşembe 01:39
Teknik direktörün sağlık sorunu maçı tatil ettirdi
İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan Darmstadt-Kaiserslautern müsabakasının, Strasser'in sağlık sorunu sebebiyle devam edemeyeceği belirtildi ve statta karşılaşmanın tatil ediliği anonsu yapıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ 


Kaiserslautern Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Strasser'in kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberinde ise kulüpten bir yetkilinin Strasser'in bilincinin yerinde olduğunu aktardığı belirtildi.

Alman medyasındaki haberlerde, 43 yaşındaki teknik direktörün soyunma odasında muhtemelen kalp krizi geçirdiği kaydedildi.

AA


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