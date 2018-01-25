Teknik direktörün sağlık sorunu maçı tatil ettirdi

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Mehmet Nuri Turan

İlk yarısı 0-0 berabere tamamlanan Darmstadt-Kaiserslautern müsabakasının, Strasser'in sağlık sorunu sebebiyle devam edemeyeceği belirtildi ve statta karşılaşmanın tatil ediliği anonsu yapıldı.Kaiserslautern Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Strasser'in kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberinde ise kulüpten bir yetkilinin Strasser'in bilincinin yerinde olduğunu aktardığı belirtildi.Alman medyasındaki haberlerde, 43 yaşındaki teknik direktörün soyunma odasında muhtemelen kalp krizi geçirdiği kaydedildi.AA