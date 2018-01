Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım: Her müteahhit ucuz konut üretmeli

‘OTOPARK ALANLARI TERCİHE BIRAKILSIN’

‘YILLARDIR UYGUN FİYAT STRATEJİSİ UYGULUYORUZ’

Umut Durbakayım, ‘ucuz konut’ için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Umut Durbakayım, “Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum’un ucuz konut üretilmesi için yaptığı çağrıya sonuna kadar destek veriyoruz. Müteahhit olarak elimizi taşın altına koyduk. Herkesin de bunu yapması lazım” dedi.Daire fiyatlarını ulaşılabilir seviyeye çekmek için önerilerde bulunduklarını belirten Durbakayım, “Bunlardan biri, otopark alanlarının ortak alan vasfından çıkarılarak her daireye ayrıca tahsis edilmesi. Böylece isteyen daireyi alırken otopark alanı için tercih kullanabilecek. İsteyen kiraya vererek, isteyen satarak daire maliyetini düşürebilecek. Bir taşla iki kuş vurmak mümkün. Hem trafik sorununa çözüm üretmiş oluruz hem de isteyenlere maliyeti ve aidatı düşük daire sunmuş oluruz” diye konuştu.Umut Durbakayım, markalı konutlarını tüketici taleplerine göre geliştirdiklerini ve kampanya düzenlediklerini söyleyerek, “Bağdat Caddesi, Kartal, Tuzla ve Denizli gibi her gelir seviyesinden tüketici talebi ve fiyat skalasına sahibiz. Her kesimden gelen talebi karşılayacak uygun fiyatlı konutlarımız var. Yani ‘ucuz konut’ stratejisi yıllardır Teknik Yapı çatısı altında uygulanıyor” dedi.