İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım: Her müteahhit ucuz konut üretmeli

Umut Durbakayım, her müteahhitin ulaşılabilir fiyatlarda konut yapması gerektiğini savundu. Umut Durbakayım,” Biz yıllardır bunu yapıyoruz” dedi

30 Ocak 2018, Salı 13:07
Teknik Yapı Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım: Her müteahhit ucuz konut üretmeli
Umut Durbakayım, ‘ucuz konut’ için herkesin sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Umut Durbakayım, “Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum’un ucuz konut üretilmesi için yaptığı çağrıya sonuna kadar destek veriyoruz. Müteahhit olarak elimizi taşın altına koyduk. Herkesin de bunu yapması lazım” dedi.

‘OTOPARK ALANLARI TERCİHE BIRAKILSIN’

Daire fiyatlarını ulaşılabilir seviyeye çekmek için önerilerde bulunduklarını belirten Durbakayım, “Bunlardan biri, otopark alanlarının ortak alan vasfından çıkarılarak her daireye ayrıca tahsis edilmesi. Böylece isteyen daireyi alırken otopark alanı için tercih kullanabilecek. İsteyen kiraya vererek, isteyen satarak daire maliyetini düşürebilecek. Bir taşla iki kuş vurmak mümkün. Hem trafik sorununa çözüm üretmiş oluruz hem de isteyenlere maliyeti ve aidatı düşük daire sunmuş oluruz” diye konuştu.


Teknik Yapı, bu yıl ikinci kez Katar Fuarı’na katıldı.
 

‘YILLARDIR UYGUN FİYAT STRATEJİSİ UYGULUYORUZ’

Umut Durbakayım, markalı konutlarını tüketici taleplerine göre geliştirdiklerini ve kampanya düzenlediklerini söyleyerek, “Bağdat Caddesi, Kartal, Tuzla ve Denizli gibi her gelir seviyesinden tüketici talebi ve fiyat skalasına sahibiz. Her kesimden gelen talebi karşılayacak uygun fiyatlı konutlarımız var. Yani ‘ucuz konut’ stratejisi yıllardır Teknik Yapı çatısı altında uygulanıyor” dedi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Google'da Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından daha fazla

Google'da Bitcoin'in aranması Trump'ın aranmasından daha fazla
Terraco Türkiye bayileriyle buluştu

Terraco Türkiye bayileriyle buluştu
2018'de tatil yüzde 30 pahalandı

2018'de tatil yüzde 30 pahalandı
Deniz manzaralı akıllı evlere '0' faiz fırsatı

Deniz manzaralı akıllı evlere '0' faiz fırsatı
Oyuncaklara üçlü denetim

Oyuncaklara üçlü denetim
Fikirtepe'de lüks ofisler

Fikirtepe'de lüks ofisler
Babacan faizleri sıfırladı

Babacan faizleri sıfırladı
Ahes Misal'de en düşük aidat 130 lira

Ahes Misal'de en düşük aidat 130 lira
Ekonomik güven endeksi Ocak’ta yüzde 10 arttı

Ekonomik güven endeksi Ocak’ta yüzde 10 arttı
İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri

İşte Türkiye'nin en zenginlerinin memleketleri
MTV ödemelerinde son gün ne zaman? (MTV nasıl ödenir?)

MTV ödemelerinde son gün ne zaman? (MTV nasıl ödenir?)