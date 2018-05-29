Teknoloji apnesine dikkat!

Aslında biz farkında olmadan gizli stres faktörü teknoloji sayesinde sürekli bir stres düzeyinde yaşıyoruz. Araştırmalar gösteriyor ki bilgisayar başında oturarak çalışmak, sosyal medyada dolaşmak nefes kapasitemizi düşürerek limitlemesine yol açıyor.

Nefes Terapisti ve Meditasyon Eğitmeni Anıl Altaş Brug, çözümün Nefes ve Farkındalık Oyunları’nda olduğunu belirtiyor. Her oyunun iyileştirici, doğal bir şifa gücü olduğunu vurgulayan Brug, Libros etiketiyle raflardaki yerini alan

Benimle Nefes Al adlı kitabıyla hem yetişkinlere hem de çocuklara özel, basit ve uygulanması kolay Nefes ve Farkındalık Oyunları öneriyor.

Kendi alanında sadece Türkiye’de değil, dünyada da bir ilk olan bu kitapta Brug, adım adım kendinize iyi gelmeyi, yaşam kalitenizi zenginleştirmeyi, nefesinizle keşfedeceğiniz renklerin ve masalların içinde mutlulukla oynamayı ve en güzeli de her yaştan çocukları, ergenleri ve gençleri de oyunlarınıza nasıl davet edeceğinizi anlatıyor.

Ateş düşürücü niyetine kullanılacak Masal Meditasyonları, zihninizin tozlarını alacak neşeli Nefes Oyunları, özgüveni artıracak ses çalışmaları, bebek veya iki yaşında dahi olsa çocuklarınıza nefes farkındalığı kazandıracak teknikler, renkli nefesler, Sihirli Parmaklar, bedeninizi farkındalıkla hissetmenizi sağlayacak çalışmalar, aile bireyleri, sevdikleriniz veya öğrencilerinizle kalpten kalbe bağlarınızı güçlendirecek uygulamalar ve çok daha fazlası var.

Yazar Hakkında:

Anıl Altaş Brug, İzmir Karşıyaka’da doğup büyümüştür. Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. Londra Üniversitesi’nde finans matematiği, bilgi teknolojileri ve uygulamaları alanında yüksek lisans yapmıştır.

Marka iletişimi ve dijital pazarlama konularında yerel ve uluslararası internet girişimi projelerinde çalışmıştır. İş hayatında yaşadığı inişli çıkışlı deneyimler sonrası, dijital yaşam dengesini bulma yolunda Amerika, İngiltere, Almanya ve Türkiye’de aldığı akademik ve ezoterik eğitimlerle 2010 yılından itibaren paralel kariyeri olan Nefes Terapistliği, Meditasyon Öğretmenliği ve Farkındalık Koçluğu alanlarında kendini geliştirmeye başlamıştır.

2013 yılından itibaren çocuklar ve aileleriyle yaptığı çalışmalara hız vermiştir.

Kaliforniya Üniversitesi Bilinçli Farkındalık Araştırma Bölümü’nden (UCLA Mindfulness Awareness Research Center) farkındalık eğitimleri almış ve MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) eğitimlerini tamamlamıştır. Çocuklar, Meditasyon ve Farkındalık Çalışmaları kapsamında, Dr. Dan Siegel ve Debra Burdick’in seminerlerine katılmıştır. Lorraine Murray’nin eğitimlerini tamamlayarak kendisiyle farklı vakalar üzerinde çalışmıştır. Yurtdışında farklı kültürlerden çocuklar ve aileleriyle birlikte, kendi deneyimlerinden ve birikimlerinden derlediği Bir Nefes Masalı Seminerleri’yle, Nefes ve Farkındalık Oyunları oynamıştır.

Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde dijital yaşam dengesi kapsamında dijital beslenme üzerine seminerler vermektedir. Göçmen kadınlara yönelik Kadın Kadına Şifa Matineleri çalışmaları yapmakta ve kurumlara Mind Fitness Eğitimleri vermektedir.

New York Modern Sanat Müzesi (MoMa) ve Frankfurt Modern Museum fürModerne Kunst’tan çocuklar ve modern sanat konularında eğitimler almıştır.

Geleneksel Türk resim sanatımız ebrunun modernize edilmesi yönünde Burhan Ersan ile Reng-i Su çalışmaları yapmıştır. Bir yaşam öğrencisi olarak, kendisini heyecanlandıran her konuda eğitimlerine devam etmektedir. Yazarın ilk kitab MediaCat/Digitalage yayınlarından çıkan E-ticaret: Satışta Tsunami Etkisi’dir. Uluslararası Nefes Derneği, Transformal Nefes Vakfı ve Uluslararası Meditasyon Eğitmenleri Derneği üyesidir.

Almanya’nın Mainz şehrinde eşi ve oğluyla birlikte yaşamaktadır.