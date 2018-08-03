Teknoloji devleri Oddmar için sıraya girdi

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Teknoparkı'nda Özgür Taşkın ve Ferhat Aydoğan tarafından kurulan MobGe ekibine tek yumurta ikizleri Volkan ile Okan Yenen de dahil oldu.

Daha sonra Taşkın'a ait İstanbul'daki evin garajında bir oyun tasarlamaya başlayan ekip, 4 yılın sonunda bir Viking'in hikayesini anlatan ve zorlu platform görevleri bulunan 12 dil desteğine sahip oyunu iOS platformu için kullanıma sundu.

Oddmar ile Apple'ın uygulama ve oyunlarda tasarım, inovasyon ve teknoloji alanında en iyileri seçtiği Apple Design Awards'u (Apple Tasarım Ödülleri) kazanan ilk Türk şirketinin sahibi olarak tarihe geçen 4 girişimci, Eskişehir Sanayi Odasının (ESO) da "örnek genç girişimci" ödülüne layık görüldü.

Türkiye'de 22,99 lira, yurt dışında ise 5 dolara sahip olunabilen Oddmar ile dünya üzerindeki 100 bin kullanıcıya ulaşan MobGe, şimdi de Viking hikayesini Android ve oyun konsolu kullanıcıları için geliştiriyor.

"EN ÇOK ABD'DE İLGİ GÖRDÜ"

MobGe Games'in kurucu ortaklarından Özgür Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketi Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden sınıf arkadaşı Ferhat Aydoğan ile 4 yıl önce kurduğunu belirterek, daha sonra tek yumurta ikizleri Volkan ile Okan Yenen'i ekibe dahil ettiklerini söyledi.

Aydoğan ile İstanbul'daki evlerinin garajından geliştirdikleri oyunun Viking temasını işlediğini ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Toplam 24 bölüme sahip hikaye tabanlı bir oyun. Her bölümün sonunda 'boss' denen bir bölüm sonu canavarını yendikten sonra oyunun diğer sahneleri açılıyor. Tamamen yerli bir ekiple, oyunu tasarladık. ABD'deki bir şirketten de destek aldık. Oddmar bize bir milyon liraya mal oldu. Şu anda sadece iOS'ta bulunan ücretli bir oyun. Android platformunun yanı sıra oyun konsolları için geliştirmeler yapıyoruz. Dünya üzerinde 100 bin kişi Oddmar'ı oynuyor. Mobil markette ücretli olduğundan şu anda oynayan sayısı düşük. Bizim gibi 4 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen yerli bir oyunun on binlerce kişi tarafından oynanması gurur veriyor. Oyunumuz Google'ın da ilgisini çekti. Google'dan da alacağımız destek ile Android platformunda 5-10 milyon arasında bir oyuncuya ulaşacağız. Oddmar, en çok ABD'de ilgi gördü. Oddmar'ın 5 üzerinden 4,9 yıldız alması da geri dönüşlerin olumlu olduğunun en büyük göstergesi."

Taşkın, oyunun Apple Tasarım Ödülleri'ne layık görüldüğünü belirterek, 21 yıldır verilen bu ödülü bir Türk şirketinin ilk kez aldığını vurguladı.

Kazandıkları tecrübeleri gelecekte tasarlayacakları oyunlara aktaracaklarına değinen Taşkın, "Marketin ne istediğini daha iyi biliyoruz. Ekibimizi büyütmek istiyoruz. Garaj şirketi olarak başladığımız yolda hızımızı kesmeden oyun geliştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"YAKIN ZAMANDA BÜTÜN OYUN PLATFORMLARINDA YER ALACAK"

Şirketin kurucu ortaklarından ve yazılımcısı Ferhat Aydoğan da oyunu tasarlarken mobil cihazı son noktaya kadar zorladıklarına değinerek, mobil bir cihazda kullanabilecek maksimum görselin oyunda bulunduğunu bildirdi.

Konsollarında bulunacak kalitedeki bir oyunu mobil cihazlar için geliştiklerini anlatan Erdoğan, "Oddmar yakın zamanda bütün platformlarda yer alacak." dedi.

MobGe'nin konsept tasarım ve animasyon işlerinin sorumlusu Volkan Yenen ise Oddmar'ın 4 yıllık titiz bir çalışmanın eseri olduğunu, küçük bir ekiple özel tasarımlara sahip yerli, seçkin bir oyunu ortaya çıkarttıklarını anlattı.

Oyunun Viking temalı olmasından etkilendiklerini dile getiren Yenen, "Bizi bambaşka bir coğrafyaya ve hikayelere götürdü. Vikinglerin yaşam tarzlarının araştırılması ve tarih kitaplarının okunması bizim için zorlayıcı oldu. Vikinglerin atmosferini yansıtmak bizi uğraştırdı. Ancak aldığımız yorumlar bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Şirketin tasarımcılarından Okan Yenen de mobil cihazlar için her gün onlarca oyunun çıktığını ifade ederek, bu oyunu diğerlerinden sıyrılması için uzun süren tasarımlar sonunda ortaya çıkarttıklarını söyledi.

AA