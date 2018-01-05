Teknolojinin en şık formu

Fonksiyonel özelliklerinin yanısıra şıklığıyla da göz kamaştıran Michael Kors Access, elegant stilinden ödün vermeyen kadınlar için günün her anında vazgeçilmez bir aksesuar niteliğinde…
Michael Kors Access akıllı saatlerinin Sofie Pavé modelinde gümüş ışıltısını ve gökyüzünü yansıtan kadran, dokunmatik ekran özelliği ile teknoloji ve saat dünyasında ses getiriyor.
Android Wear™ tarafından geliştirilen sınırlı sayıda Michael Kors Access akıllı saatler, Saat&Saat mağazalarında sizleri bekliyor.
Sofie Pavé Smartwatch
Android Wear™ tarafından geliştirilmiştir
iOS ve Android™ uyumlu
gümüş tonda paslanmaz çelik kasa
42mm kasa çapı
Sosyal medya güncellemeleri
Tekst / e-mail uyarıları
Application uyarıları
Google akıllı yardım
Aktivite ölçer
Sesle aktive olan Google
Ekstra değişebilir bilezik ve toka mevcut
1 ATM su basıncına dayanıklılık
Mıchael Kors saatin fiyatı: 1.990TL
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Elif Bayram