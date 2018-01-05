Teknolojinin en şık formu

Elif Bayram

Fonksiyonel özelliklerinin yanısıra şıklığıyla da göz kamaştıran Michael Kors Access, elegant stilinden ödün vermeyen kadınlar için günün her anında vazgeçilmez bir aksesuar niteliğinde…Michael Kors Access akıllı saatlerinin Sofie Pavé modelinde gümüş ışıltısını ve gökyüzünü yansıtan kadran, dokunmatik ekran özelliği ile teknoloji ve saat dünyasında ses getiriyor.Android Wear™ tarafından geliştirilen sınırlı sayıda Michael Kors Access akıllı saatler, Saat&Saat mağazalarında sizleri bekliyor.Android Wear™ tarafından geliştirilmiştiriOS ve Android™ uyumlugümüş tonda paslanmaz çelik kasa42mm kasa çapıSosyal medya güncellemeleriTekst / e-mail uyarılarıApplication uyarılarıGoogle akıllı yardımAktivite ölçerSesle aktive olan GoogleEkstra değişebilir bilezik ve toka mevcut1 ATM su basıncına dayanıklılıkMıchael Kors saatin fiyatı: 1.990TL