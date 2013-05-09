Teknolojinin öldürdüğü 10 şey!

Teknolojinin kaydettiği aşamalar, dünyanın da değişmesi anlamına geliyor. Bu değişimin hızı ise giderek artıyor. Google'ın robot otomobilleri etrafta dolaşıyor, bunun yanında istediğiniz bilgiye cebinizde taşıdığınız bir cihazla erişebiliyorsunuz.



Ancak teknoloji sadece hayatımıza yenilik getiren bir olgu değil ve bazen koca endüstrileri yok edebiliyor. Gündelik kullandığımız bir cihaz, teknoloji sayesinde işe yaramaz hale gelebiliyor. Bu ise nasıl eğlendiğimizden nasıl alışveriş yaptığımıza tüm hayatımızı etkileyebiliyor. Bu makalemizde gelişen teknolojinin işe yaramaz hale getirdiği 10 ürünü ve fikri bir araya getirdik.





1. TV çerçeveleri



1950'deki televizyonların çerçeveleri, ekranları kadar genişti. Yıllar içinde ekran teknolojisi büyük adımlar atsa da kenarlar için aynısı sözkonusu olmadı. Yakın zamanda çıkmış düz ekranlar arasında kocaman bir siyah çerçeveyle gelenlerin sayısı hiç de az değil.



Bugün ise çerçevelerin soyu tükenmek üzere. Yerden tasarruf etmeyi amaçlayan LED panellerin en büyükleri bile çok ince çerçevelere sahipler. Akıllı cepler ve tabletler gibi küçük cihazlar ise "" ekranlarla geliyorlar ve neredeyse çerçevesizler.

Kablo salatalarından kurtulmak üzereyiz

2. Kablolar



Kablolar, sandığımızdan daha dayanıklı çıktılar. Ancak Sonos Playbar gibi kablosuz soundbar'lar, spagettiyi andıran kablo karmaşasını ortadan kaldırıyorlar. Birçok akıllı cep kablosuz olarak eşitlenebiliyor, bazıları (Lumia 920 gibi) kablosuz şarj olabiliyor. Kablosuz ağ depolama ürünlerinin sayısı artıyor, Panasonic TX-L42DT65B gibi televizyonlar, iPad'e medya akışı bile yapabiliyor. Henüz kablolardan tamamen kurtulmamış da olsak, sanırız bu amaca sadece birkaç sene uzaktayız.



3. Diskler



Bill Gates, Blu-Ray için "" demişti ve haklı çıkmışa benziyor. iTunes parçalarından Netflix gibi üyelik sistemiyle çalışan hizmetlere dijital içeriğe giderek daha çok bağlanıyoruz. Paketlenmiş yazılımlar yerine uygulamalara, CD'ler yerine MP3'lere, FLAC'lere ve AAC'lere sahibiz. DVD kullanmak yerine internetten indiriyoruz. Optik diskler; C90 kasetleri ve 8 parçalık kartuşlar ile aynı kaderi paylaşmak üzereler.

Masaüstü PC'ler öldü mü?

4. Masaüstü PC'ler



Laptop satışlarının 2008'de masaüstü PC'leri geçmesinin ardından bu sene, tüm PC pazarının küçülmesini sürdürdüğü biliniyor. Laptop'ların masaüstü PC'lere yaptığını şimdi tabletler, tüm PC'lere yapıyorlar.



Bununla birlikte masaüstü PC'lerin tamamen yok olacağını söylemiyoruz. Kayıt stüdyoları, Mac Pro'lar, oyuncular ise güçlü grafik kartlarıyla donattıkları kasalarını bir kenara bırakmayacaklar. Ancak günlük bilişimin geleceği, ağırlıklı olarak mobil olacak.



5. Video kameralar



Kameralar, iki alanda sergiledikleri gelişmeyle öne çıkıyorlar. Akıllı cepler, günümüzde HD çözünürlüğünde iyi kayıtlar yapabiliyorlar. Bunun yanında dijital SLR kameralar da video kaydı yapabiliyor. Akıllı cepler, çoğumuz için kompakt kameraların yerini almış durumda. Cepler, gelecekte kameraları sadece profesyonellerin kullandığı bir cihaz haline getirebilir.

Telefonlarımız değişti...

6. Sabit telefonlar



Sıradan bir kişi için sabit telefon artık önem taşımıyor. Sizi aramak istediğimizde, içinde insanların yaşadığı bir evde, masanın üstündeki telefonu aramak yerine, beraberinizde taşıdığınız telefonu arıyoruz.



Tüketiciler için sabit telefon, genellikle ADSL bağlantısıyla beraber gelen bir eşantiyon halini almış durumda.



7. Gizlilik



Bir gün, sürekli kameralar tarafından kaydedilmediğimiz, cep telefonumuz ve internet tarayıcımız tarafından takip edilmediğimiz zamanlara şaşkınlıkla bakacağız. Akıllı cepli, sosyal medyalı dünyamız, şirketlerin (ve devletlerin) hakkımızda inanılmaz derecede detaylı bilgiler toplamasına izin veriyor. Toplanan bilgiler arasında kim olduğumuz, nelere önem verdiğimiz, nerelere gittiğimiz, ne satın aldığımız, kimle konuşmaktan hoşlandığımız ve fazlası var. Google Glass'ın yaygınlaşmasının gizliliği nasıl etkileyeceğini ise tahmin etmekten çekiniyoruz.

Netbook'lar ve diğerleri

8. Netbook'lar



Çıktıktan sonra Windows'lu PC'lerin fiyatlarını aşağı çeken, ardından ortadan kaybolan netbook'lar, IHS analistlerine göre 2015'te tamamen ortadan kalkmış olacaklar. IHS'den Craig Stice, iPad ve "" 2010'da zirve yapan ve 32 milyon birim satış yapan Netbook'lara olan ilgiyi büyük ölçüde etkilediğini söylüyor.



IHS'nin tahminine göre bu rakam 2014'te çeyrek milyona, 2015'te ise "" düşecek.



9. 3 boyutlu gözlükler



3 boyutlu televizyonlar ile 3D teknolojisi, bir kez daha başarısızlığa uğramış durumda. BBC'nin yaptığı farklı anketler, kullanıcıların yüzde 50'sinden daha büyük bir kısmının 3D gözlüklere dayanamadığını, satılan 3D TV'lerin ise çoğunlukla 3D içerik izlemekte kullanılmadığını söylüyor.



3D TV'lerin önünde iki yol var. Gözlüksüz 3D'nin yaygınlaşması gerekiyor. Veya 3D tamamen ortadan kalkacak ve yeni trend, Ultra HD çözünürlük olacak.



10. Kibarlık



Markette alışveriş yaptıktan sonra kasa önünde ödeme yaparken kulaklıklarını çıkarmayan insanlar, beraber olduğu arkadaşlarını dinlemeyen, bunun yerine sosyal ağlarda takılan insanlar, otobüste kulaklıklarından çıkan tiz sesle etrafındakileri rahatsız ederek yolculuk eden insanlar, iPad'iyle konserde fotoğraf/video çekerken görüş açınızı kapatan insanlar ve fazlası. Otomobillerin insanları cahil, akılsız varlıklara dönüştürdüğü söyleniyordu; teknolojik cihazların da çok benzer bir etki yarattığını öğrendik...

Resimlerle: Tarihe karışan 10 ürün ve teknoloji

Kaynak: CHIP Online