Telef olan hayvanlar sel suları çekilince ortaya çıktı
Afyonkarahisar’da önceki gün meydana gelen sel felaketinde 9 büyükbaş ve 70 küçükbaş hayvan telef oldu. Acı görüntü sel suları çekilince ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da İhsaniye ilçesine bağlı Döğer ve Yaylabağı beldeleri ile bir çok köyü önceki gün yağan sağanak yağmur sonucu sel basmıştı.
9 BÜYÜKBAŞ 70 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU
Baskında 70 ev selden etkilenirken 9 büyükbaş ve 70 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.
Sel sularının götürdüğü hayvanlar, suların çekilmesiyle ortaya çıktı.