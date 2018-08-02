Telef olan hayvanlar sel suları çekilince ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da İhsaniye ilçesine bağlı Döğer ve Yaylabağı beldeleri ile bir çok köyü önceki gün yağan sağanak yağmur sonucu sel basmıştı.

9 BÜYÜKBAŞ 70 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Baskında 70 ev selden etkilenirken 9 büyükbaş ve 70 küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi.

Sel sularının götürdüğü hayvanlar, suların çekilmesiyle ortaya çıktı.



