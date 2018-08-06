Telefon sinyalleri turist sayısını ortaya çıkardı

Günlük olarak operatörlere düşen sinyal verileriyle turist sayısının geçen seneye oranla 2 katı artış yaşandığı öğrenildi. Turkcell network sistemine 2017 yılı yaz sezonunda günlük 950 bin telefon sinyali düşerken, sayının bu yıl 1 milyon 800 bine çıktığı belirtildi.

Türkiye’de 2018 yaz sezonunda turist sayısının iki katına çıktığını telefon sinyalleri ortaya çıkardı. Yabancı turistlerin ülkeye girdiğinde, anlaşmalı olduğu operatör şirketine bağlanan telefonları turist sayısını belirliyor. Tek bir operatöre günlük 1 milyon 800 bin sinyal düşüyor. Cep telefonlarından düşen sinyallere göre yapılan hesaplamalar sonucunda ülkeye giren turist sayısı belirleniyor.

Turkcell operatör sistemine yabancı operatörlerden düşen sinyal sayısı günlük 1 milyon 800 bin kişiye ulaştı. Türkiye’de bulunan 3 operatör network sistemine düşen sinyal sayısının ise yaklaşık 6 milyona ulaştığı öğrenildi. Bu rakamlara göre yapılan araştırmalarda en çok turistin Almanya ve Rusya’dan geldiği tespit edildi. Ege ve Akdeniz kıyılarının yanı sıra bu yıl turizmde Karadeniz bölgesinin de yükselişe geçtiği ortaya çıktı.

GEÇEN YILA GÖRE 2 KAT ARTIŞ

Bodrum’da bir etkinliğe katılan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları yurt dışı operatör sinyallerinin bu yıl günlük 1 milyon 800 bine çıktığını söyledi. Terzioğlu, “Bu sene Türkiye turizm açısından rekorlara imza atıyor. Bir telekom operatörü olarak yurt dışından gelen bütün bizim network bağlanıyor. Bizde onlardan sinyal alıyoruz. Gecen sene bu dönemlerde 950 bin civarında günlük sinyal alırken, şu anda 1 milyon 800 bin çıktı sinyal sayısı. Bu Türkiye açısından çok güzel bir haber çünkü turistler geldikçe ülkemizin güzelliklerini görecekler. Muhtemelen önümüzdeki senelerde daha da büyük bir cazibe merkezi olacağız” ifadelerini kullandı.

Ülkemize en çok Almanya’dan turist geldiğini belirten Terzioğlu, “Şu anda sıralamaya baktığımızda en çok turisti Almanya’dan görüyoruz. Hemen ardından Rusya, Fransa ve İsveç takip ediyor. İran, Suudi Arabistan da bu senenin rakamları içerisinde var. Almanya’dan genel turistlerin içerisinde Türk vatandaşlarımızda var. Ümit ederiz ki bu rakamlar daha da artar. Türkiye’nin kendi kapasitesini ölçmesi açısından önemli bir sene, geçen seneye göre 2 kat artış turizmcileri ciddi anlamda memnun ediyor” şeklinde konuştu.

KARADENİZ KIYILARINA İLGİ BÜYÜK

Ege ve Akdeniz kıyılarının yanı sıra Karadeniz’de de turist sayısında yükseliş olduğunu sözlerine ekleyen Terzioğlu, “Bodrum, Antalya, Muğla, Ege ve Akdeniz kıyılarımızda bir yoğunluk görülüyor. Bunun yanı sıra bu sene Karadeniz kıyılarımız dada ciddi artış görülüyor” diye konuştu.

Terzioğlu, bu yıl ülkeye giriş yapan turist sayısının daha fazla olduğunu, kendi networklerine düşen sinyalin 1 milyon 800 bin olduğunu, diğer operatörlerin networklerini hesapladıklarında bu sayının 3 katına kadar çıkacağını da sözlerine ekledi.