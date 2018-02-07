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Telefonda oyun konsolu deneyimi yaşayın ​

Moto Z2 Play ’in GamePad modu ile mobil oyun deneyimi bir üst seviyeye taşınıyor. GamePad Mod ile avuç içinizden oyun konsolu deneyimi yaşamanız artık çok kolay!

Telefonda oyun konsolu deneyimi yaşayın ​
Akıllı telefon kategorisinde Moto Modları ile yepyeni bir kategoriye öncülük eden Motorola,  Moto Z2 Play  serisi için hazırlanan yeni Moto Modları tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor. Bu kategorinin en son üyelerinden Moto GamePad modu da çok yakın bir süre önce Türkiye’de satışa girdi. Akıllı telefonunuza tek bir tık ile takılabilen GamePad modu; çift kontrol paneli, dört düğmesi ve 1035 mAh dahili bataryası ile gerçek bir oyun deneyimi yaşatıyor.

Moto Modları ile olduğu kadar tasarımı ile de dikkat çeken Moto Z² Play; performansıyla ise bir telefonda aradığımız güçten çok daha fazlasını vadediyor.  5.5″ full HD Super AMOLED ekranı; şık tasarım detayları, 30 saate kadar pil ömrü ile sizi güç ve şıklığın kombinasyonu ile tanıştırıyor.
 

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