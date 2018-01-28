Telefonunu şarj ederken öldü



HANGİ MODEL ŞARJ ALETİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Can Hakman

5 yaşındaki Rosli Othman,’da bir arkadaşının evinde ölü bulundu. Hiçbir problemi bulunmayan Othman’ın ölümü ise herkes de şoka neden oldu.Yapılan incelemeler sonucunda herkesin dikkatini çeken detay ise Othman’ın şarj aletinin tam yanında ölmesi oldu. Durumdan şüphelenen güvenlik güçleri ise Rosli, öldürülmediği yönünde idi.Yapılan incelemeler sonucunda birisi tarafından öldürülmediği kanıtlandı ve ölüm nedeni telefonunun şarj aletindeki akıma kapılması sonucu kalp durması olarak belirlendi.Rosli Othman’ın hangi model şarj aleti kullandığı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Kullanılan şarj cihazının ise orijinal olup olmadığı da henüz bilinmiyor.