Telefonunu servise verdi, hayatı kabusa döndü

MAİL KUTUSUNDA KENDİ VİDEOSUNU GÖRDÜ

6 AY İLE YARGILANACAK

Erdinç Şahin

İngiltere'de yaşayan 24 yaşındakiisimli kadın, servise verdiği telefonundaki uygunsuz videoların çalındığını fark etti. Firmanın 26 yaşındaki çalışanısuçlamaları reddetse de attığı e-mail'in bulunmasıyla kendini ele verdi.Genç kadın mağazaya götürdüğü telefonun tamir süresinin çok uzun sürdüğünü, daha sonra maillerine bakarken gönderilenler kısmında kendi videosunun tanımadığı bir isme mail atıldığını fark ettiğini söyledi. Mail adresindeki isme bakan kadın, bununbulunan telefon mağazında çalışanolduğunu öğrendi.Oldukça endişelenen kadın videonun nereye gittiğini bilmek istediğini, kendisinin bunu halka sunmak için çekmediğini söylerken, polis, kadının şikayetiyle yakalanan adamın 6 ay hapis cezası ile yargılanacağı açıkladı.Keely bu işin peşini bırakmayıp firmaya da dava açacağını belirtti. Kadının cinsel ilişki esnasında çekilmiş videolarının akıbeti belirsizliğini koruyor.