Telefonunu servise verdi, hayatı kabusa döndü

Telefonunu servise teslim eden İngiliz kadının hayatı karardı. Genç kadın, ilişki esnasında çektiği uygunsuz videoların bir çalışan tarafından çalındığını fark etti.

Telefonunu servise verdi, hayatı kabusa döndü
İngiltere'de yaşayan 24 yaşındaki Keely Hightower isimli kadın, servise verdiği telefonundaki uygunsuz videoların çalındığını fark etti. Firmanın 26 yaşındaki çalışanı Roberto Sanchez Ramos, suçlamaları reddetse de attığı e-mail'in bulunmasıyla kendini ele verdi.
 

MAİL KUTUSUNDA KENDİ VİDEOSUNU GÖRDÜ


Genç kadın mağazaya götürdüğü telefonun tamir süresinin çok uzun sürdüğünü, daha sonra maillerine bakarken gönderilenler kısmında kendi videosunun tanımadığı bir isme mail atıldığını fark ettiğini söyledi. Mail adresindeki isme bakan kadın, bunun Florida'daki Pinellas Park'ta bulunan telefon mağazında çalışan Roberto Sanchez Ramos olduğunu öğrendi.


 

6 AY İLE YARGILANACAK


Oldukça endişelenen kadın videonun nereye gittiğini bilmek istediğini, kendisinin bunu halka sunmak için çekmediğini söylerken, polis, kadının şikayetiyle yakalanan adamın 6 ay hapis cezası ile yargılanacağı açıkladı.



Keely bu işin peşini bırakmayıp firmaya da dava açacağını belirtti. Kadının cinsel ilişki esnasında çekilmiş videolarının akıbeti belirsizliğini koruyor.


 


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