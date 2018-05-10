Telekomünikasyon devi 13 bin kişiyi işten çıkaracak!

Nazlı Erdol

'nin en büyük telekomünikasyon grubu, tam 13 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.Reuters tarafından son dakika olarak geçilen habere göre İngiliz devi yönetim ve ofis çalışanları içerisinde 13 bin kişiyi işten çıkaracak. Bu yeniden yapılanma ile maaş giderlerini azaltmayı hedefleyen şirket yatırımcıları yatıştırmak için ise temettü ödemelerine devam edecek.Açıklanan son rakamlara göre grubun dördüncü çeyrek gelirleri yüzde 3 düşüşle 5,9 milyar sterline (8 milyar dolar) geriledi. Yeniden yapılanmaların gelirlerdeki bu düşüşten ötürü olduğu belirtiliyor.