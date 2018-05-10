Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Telekomünikasyon devi 13 bin kişiyi işten çıkaracak!

İngiltere`nin en büyük telekomünikasyon grubu BT Global Services, tam 13 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu

Telekomünikasyon devi 13 bin kişiyi işten çıkaracak!
İngiltere'nin en büyük telekomünikasyon grubu BT Global Services, tam 13 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.
 
Reuters tarafından son dakika olarak geçilen habere göre İngiliz devi yönetim ve ofis çalışanları içerisinde 13 bin kişiyi işten çıkaracak. Bu yeniden yapılanma ile maaş giderlerini azaltmayı hedefleyen şirket yatırımcıları yatıştırmak için ise temettü ödemelerine devam edecek.

Açıklanan son rakamlara göre grubun dördüncü  çeyrek gelirleri yüzde 3 düşüşle 5,9 milyar sterline (8 milyar dolar) geriledi. Yeniden yapılanmaların gelirlerdeki bu düşüşten ötürü olduğu belirtiliyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Elektrik tüketimi nisanda arttı

Elektrik tüketimi nisanda arttı
THY ocak-mart döneminde karını yüzde 44 arttırdı

THY ocak-mart döneminde karını yüzde 44 arttırdı
Altın fiyatlarında bugün 10 Mayıs 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın fiyatlarında bugün 10 Mayıs 2018 (Çeyrek altın ne kadar?)
Dolar güne hareketli başladı (Dolar ne kadar?)

Dolar güne hareketli başladı (Dolar ne kadar?)
Şok Marketler'de halka arz fiyatı düştü, süre uzatıldı

Şok Marketler'de halka arz fiyatı düştü, süre uzatıldı
Yemek kartlarıyla ilgili çok önemli karar

Yemek kartlarıyla ilgili çok önemli karar
Dışı zehirli, içi lezzetli balık: İskorpit

Dışı zehirli, içi lezzetli balık: İskorpit
Yeni düzenleme! Emeklilere bayram ikramiyesinin kapsamı genişliyor

Yeni düzenleme! Emeklilere bayram ikramiyesinin kapsamı genişliyor
Beştepe'deki ekonomi zirvesinde öne çıkan 5 başlık

Beştepe'deki ekonomi zirvesinde öne çıkan 5 başlık
Milyonlara 3 müjde!

Milyonlara 3 müjde!
Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af rehberi

Vergi, prim borcu ve trafik cezası olana af rehberi