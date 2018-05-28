Teleset Mobilya Akhisarspor, Helder Barbosa ile anlaştı!

Kulüpten alınan bilgiye göre, geçen sene transfer edilen Helder Barbosa ile yeniden anlaşmaya varıldı. Geride kalan sezon 18'i Süper Lig, 7'si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 25 maçta forma giyen Barbosa ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi.

OKAN BURUK'LA GÖRÜŞME YAPILACAK

İç transferde sözleşmesi biten diğer oyuncuların yanı sıra teknik direktör Okan Buruk ile de hafta içinde görüşme yapılacağı öğrenildi.