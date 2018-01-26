Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk kez yeni stadyumunda

OKAN BURUK, HÜCUM HATTINA BİR TRANSFER DAHA İSTİYOR

İLK MAÇ HAMZAOĞLU'NA KARŞI

Erdinç Şahin

Yapımına 2013'te başlanıp'nın mali desteğiyle bu yıl tamamlanan yaklaşık 13 bin kapasiteli stada ilk kez ayak basan futbolcular, özellikle hibrit çim zemini çok beğendi.Stadın yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden teknik direktör, "Kendi stadımızda, muhteşem bir seyircinin önüne çıkacağımız için çok heyecanlıyız. Çünkü kendi şehrinde ve kendi stadında maç oynamaya hasret ve uzun yıllardır bu stadın hayalini kuran bir taraftar grubumuz var. Onlarla aynı heyecanı yaşıyoruz. Burada muhteşem bir atmosfer yaşatacak, bütün takımlara buraya gelirken korku salacak bir stat ve taraftar olacak. Evimizdeki ilk maçta kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.'un hücum hattının tehlikeli oyunculardan oluştuğuna dikkat çeken Buruk, "Geçen hafta oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçının bizim için büyük önemi vardı. Puan alarak ve kendi sahamızda oynayacağımız ilk maç öncesi buraya moralli bir şekilde gelmek istiyorduk. 10 kişi ile aldığımız 1 puan bizim için moral oldu. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Antalyaspor, geniş bir kadroya sahip ve Hamza Hamzaoğlu ile tekrar yükselişe geçmeye çalışan bir takım. Son Beşiktaş maçında iyi oynadıkları bölümler vardı. Maçı da kazanabilirlerdi. Uzun zamandır kazanamadığımız bir ligde kendi sahamızda kazanmak istiyoruz. Zorlu bir maç olacak ama elimizden gelenin en fazlasını yapıp takımımıza ve taraftarımıza yakışır bir şekilde mücadele ederek zorlu dönemden bir an önce kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Ara transfer döneminde kadrosunu Seleznyov, Bilal Kısa ve Dany'le güçlendiren Akhisarspor'da Teknik Direktör Okan Buruk, 31 Ocak'a kadar hücum hattına takviye yapmak istediklerini söyledi. İleri uca katkı verecek, takıma güç katacak bir oyuncu arayışı içinde olduklarını belirten Buruk, "Hem hücum hattında destek olacak hem de kanatlarda oynayabilecek bir profil bulabilirsek kadromuza katacağız" diye konuştu.Akhisarspor, Süper Lig'deki 6'ncı sezonunda Akhisar'da oynayacağı ilk maçı eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'na karşı oynayacak. Akhisarspor'u 2012 yılında tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran Hamzaoğlu, kulüpte 2 sezon görev yaptıktan sonra ayrıldı. Galatasaray ve Bursaspor'un ardından Antalyaspor'un başına geçen Hamza Hamzaoğlu, Akhisar Stadı'nın açılış maçında rakip olarak sahaya çıkacak. Akhisar'daki İlçe Stadı yetersiz olduğu için Süper Lig'de iç saha maçlarını 6 sezondur Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan yeşil-siyahlı ekip, son 10 maçtır galibiyete hasret kaldı.