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Teleset Mobilya Akhisarspor'un son kurbanı Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek sezonun en flaş skorlarından birine imza atan Teleset Mobilya Akhisarspor adeta şaha kalktı. 

Teleset Mobilya Akhisarspor'un son kurbanı Fenerbahçe
Bu sezon 12 maç üst üste kazanamama serisi yakalayan ardından Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen yeşil-siyahlıların son kurbanı Fenerbahçe oldu. Sezonun ilk yarısında evinde sarı-lacivertlileri 1-0 yenen Akhisarspor, Kadıköy'de de rakibi karşısında iyi bir oyunla kazanmayı başardı.

Fenerbahçe'den 6 puan alan Akhisarspor, 4 hafta önce düşme korkusu yaşadığı Süper Lig'de 10'uncu sıraya kadar yükseldi. Akhisarspor son 4 karşılaşmasında 10 gol atarak taraftarına resital sundu. Kalesinde ise yalnızca 2 gol gören Ege ekibi, rakiplerine gözdağı verdi. Alınan kötü sonuçların ardından eleştiri oklarının hedefi olan Teknik Direktör Okan Buruk da iyice rahatladı. 
 

OKAN BURUK KULÜBEDE DEĞİLDİ


Geçen sezondan bu yana Akhisarspor'a ivme kazandıran deneyimli teknik adam, Fenerbahçe deplasmanında cezası nedeniyle takımının başında sahaya çıkamadı. Fenerbahçe karşılaşmasında Buruk'un yerine görev yapan Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu bu galibiyetle lige tutunduklarını söyledi. Maçtan önce barebarleğe razı olduklarını anlatan Saraloğlu, "Rakibe kendi evinde şans vermedik. Gol yediğimiz anlarda ise panik yapmadan kendi oyunumuzu oynadık. Oyuncularımız sakin bir şekilde, doğru çıkışlar yaparak Fenerbahçe kalesine geldi. Hızlı bir atakla 2-1'den sonra skoru 3-1'e getirmemiz bizi rahatlattı. Savunma anlamında da doğru işler yaptık" dedi.

Teleset Mobilya Akhisarspor bu hafta evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 


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