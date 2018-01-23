Teletabiler'de (Teletubbies) Tinky Winky karakterini canlandıran Simon Shelton Barnes öldü

Can Hakman

Simon Shelton Barnes, İngiltere’nin Bedfordshire kontluğunda yaşıyordu. BBC’nin bir döneme damga vuran çocuk programı Teletabiler’de Tinky Winky karakterine hayat veren Barnes, bale ve kareografi eğitimi almıştı. Tinky Winky karakteri, elinde tuttuğu çantayla tanınıyordu.İngiliz oyuncu Simon Shelton Barnes, Teletabiler'deki Tinky Winky karakterine 3 yıl boyunca hayat vermişti.Üç çocuk babası olan Barnes, Inbetweeners dizisi yıldızlarından Emily Atack’ın da amcasıydı. Teletabiler’de rol almadan önce balet olan Barnes, kariyeri için riskli olduğu gerekçesiyle başta ekipte olmak istememiş. Bir konuşmasında, Tinky Winky rolüne isteksiz bir şekilde başladığını belirten Simon Shelton Barnes, “Buna kesinlikle değdi. Sadece çocuklardan değil, yetişkinlerden de mektup alıyordum. Buna kesinlikle değdi” ifadelerini kullanmıştı.1997 yılında yayınlanmaya başlayan Teletabiler, ilk yıl Tinky Winky rolü için Dave Thompson ile anlaşmıştı. Ancak programın yapımıcısı, karakteri yanlış yorumladığı ve izleyicilere karakterin gay olduğunu düşündürttüğü gerekçesiyle Dave Thompson ile yolları ayırmış, 1998 yılında Simon Shelton Barnes ile anlaşmıştı. Barnes, 1998-2001 yılları arasında programda rol adlı.Simon Shelton Barnes, baletlik kariyerine zarar vereceği gerekçesiyle başta bu rolü istememiş. Daha sonra ise Barnes, "Buna kesinlikle değdi" yorumunda bulunmuştu.Kırmızı bir çanta takan Tinky Winky’nin gay olduğu yönündeki iddialara Barnes şöyle yanıt vermişti: “İnsanlar bana durmadan Tinky Winky’nin gay olup olmadığını soruyor. Ancak bu karakter 3 yaşında ve bu soru oldukça aptalca.”