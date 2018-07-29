Televizyon izlerken maganda kurşunuyla ağır yaralandı!

Gaziantep Mevlana Mahallesi’ndeki yaşanan olayda, dedesi Mehmet Keser ile televizyon izleyen Mehmet Emin Keser (11), bir anda kanlar içinde yere yığıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yakınları tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun başına mermi isabet ettiği belirlendi.

İlk müdahalesinin ardından özel hastaneye sevk edilen Keser’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SİLAHI ATEŞLEYEN KİŞİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip neticesinde Mahsun Y.’yi gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Mahsun Y.’nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tahmin edilen ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Mahsun Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"DÜŞÜP BAŞINI VURDU SANDIM"

Dede Mehmet Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu söyledi.

Torunuyla televizyon izlediğini, bir anda yere yığılan torununun başında kan gördüğünü belirten Keser, "Önce düşüp başını betona vurdu ve kanadı sandım. Hemen hastaneye götürdüm. Olayı öğrenmemiz biraz zaman aldı. O kurşunun

nereden geldiğini görmedik. O kurşunu atanlara lanet olsun. Bu tür şeyler bir daha yaşanmasın." diye konuştu.



