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Telif hakkında yeni dönem

Telif hakkı uygulamalarında yeni bir dönem başladı. Sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Telif hakkında yeni dönem
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların, telif hakları genel müdürlüğünün birçok hizmetini, e-Devlet üzerinden alabileceği vurgulandı. 

Açıklamada,, "İsteğe bağlı kayıt tescil işlemiyle tescili gerçekleştirilen esere ilişkin dijital belgeler, zaman damgası ile işaretlenecek ve tescil tarihi itibarıyla, sisteme yüklendiği bilgisi hukuki olarak ispatlanabilecek." denildi. 

Uygulama ile, kağıt ve posta masraflarının azalması ve zamandan tasarruf edilmesi hedefleniyor.


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