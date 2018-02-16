Telugu'daki bir karakter telefonları çökertiyor

Can Hakman

Son dönemde skandal üstüne skandal yaşayan’da şimdi de mesaj bombası paniği yaşanıyor. Sosyal medyada ve teknoloji bloglarında yer alan haberlerde’da 70 milyona yakın insanın kullandığıdilinde kullanılan bir karakterin telefon ve bilgisayarların çökmesine neden olduğu belirtildi.ya daçalıştıran cihazlarda yaşanan hata dolayısıyla’ın mesajlaşma sistemivegibi uygulamalar çöküyor ve sistemler sürekli olarak hata vererek uygulamadan çıkıyor. Altyapının bu karaktere uygun olmaması dolayısıyla uygulamaların kendi kendine kapandığını belirten teknoloji uzmanları, “Eğer bu mesajı görürseniz silin” yorumunu yapıyor.’ın bu sorunugüncellemesiyle ortadan kaldırmaya çalışacağı belirtildi.